Hallan a hombre sin vida en taller mecánico de Santa Catarina

Elementos de Protección Civil acudieron al taller para valorar a la víctima. Durante la revisión determinaron que ya no contaba con signos vitales

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Un hombre de 50 años fue localizado sin vida y con múltiples heridas de arma blanca dentro de un taller mecánico en el centro de Santa Catarina. La víctima fue identificada como Carlos, originario del Estado de México.

El hallazgo ocurrió en un cuarto del establecimiento ubicado sobre la calle Constitución Norte, en los límites con la colonia El Frutal. De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentaba más de 15 heridas provocadas por un arma blanca.

Protección Civil confirma el fallecimiento

Elementos de Protección Civil acudieron al taller para valorar a la víctima. Durante la revisión determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía investiga las circunstancias de la muerte

Al lugar también se presentaron elementos de la Policía Metropolitana de Investigación y personal de la Fiscalía General de Justicia para iniciar las indagatorias y esclarecer lo ocurrido.

La información inicial no precisa las circunstancias de la agresión ni aporta datos sobre la identidad de quien habría causado las lesiones.