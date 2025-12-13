Hallan a hombre sin vida en puente peatonal de Garza Sada

El fallecido, de aproximadamente 60 años, no presentaba huellas de violencia, por lo que una primera línea apunta a que pudo perder la vida por causas naturales

Un hombre fue encontrado sin vida sobre la rampa de un puente peatonal ubicado en la avenida Eugenio Garza Sada, casi en su cruce con Morones Prieto, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio la noche de este miércoles en la colonia Caracol, al sur de Monterrey.

El reporte llegó alrededor de las 22:00 horas, cuando transeúntes que cruzaban el puente notaron que la persona permanecía inmóvil sobre la estructura y alertaron a las autoridades. Al acudir paramédicos de la Cruz Roja, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, el fallecido, de aproximadamente 60 años, no presentaba huellas de violencia visibles, por lo que una primera línea apunta a que pudo haber perdido la vida por causas naturales mientras descendía del puente peatonal.

El área fue resguardada por elementos de la Policía Municipal mientras peritos realizaban las primeras diligencias en el sitio.

Tras concluir las labores iniciales, personal del Servicio Médico Forense retiró el cuerpo para trasladarlo al anfiteatro, donde se determinarán con precisión las causas del fallecimiento.