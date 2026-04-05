Hallan a hombre sin vida en hotel del centro de Monterrey.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras el caso se investiga para determinar las causas de la muerte y reconstruir lo ocurrido.

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un hotel ubicado en el centro de Monterrey, lo que generó una movilización de autoridades en la zona durante las primeras horas del reporte.

El hallazgo se registró en el Hotel Roosvelt, ubicado sobre la calle Transversal Colón, cerca de la avenida Cuauhtémoc, donde personal del lugar dio aviso a las autoridades tras descubrir a la víctima dentro de una habitación.

¿Qué se sabe de la víctima?

El hombre no ha sido identificado de manera oficial; sin embargo, de forma preliminar se estima que su edad ronda entre los 30 y 40 años.

¿Qué sigue en la investigación?

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para recabar indicios que permitan esclarecer el caso.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras el caso permanece bajo investigación para determinar las causas de la muerte y reconstruir lo ocurrido.