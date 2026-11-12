Hallan a hombre sin vida en el sector francés de Valle San Ángel

Por: Danea Lázaro 11 Noviembre 2026, 20:20 Compartir

Se presume que el ahora occiso se habría quitado la vida; sin embargo, espera que las investigaciones determinen si es verdad o se tratará de un hecho violento

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Una fuerte movilización policiaca se registró luego del hallazgo de un hombre sin vida al interior de una vivienda en la colonia Valle San Ángel, sector francés, en el municipio de San Pedro. El inmueble marcado con el número 630 sobre la calle Notre Dame fue acordonado por los elementos de la policía municipal, mientras que los agentes ministeriales comenzaron con las indagatorias. Se informó que el reporte se dio luego de que vecinos alertaran escuchar detonaciones de arma de fuego. Al momento de arribar al lugar, los uniformados encontraron al hombre de 52 años, quien no ha sido identificado, con una herida en la cabeza, así como el arma a un costado. Se presume que el ahora occiso se habría quitado la vida; sin embargo, espera que las investigaciones determinen si es verdad o se tratará de un hecho violento.