Hallan a hombre sin vida en Centro de Monterrey

El hombre, de entre 35 y 40 años, fue encontrado esta mañana en el cruce de Ruperto Martínez y Hermenegildo Galeana. Autoridades investigan las causas de muerte

Un hombre en situación de calle fue localizado sin vida durante la mañana de este miércoles en pleno Centro de Monterrey, lo que provocó una movilización de elementos policiacos y cuerpos de auxilio.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Ruperto Martínez y Hermenegildo Galeana, en el primer cuadro de la ciudad, luego de que se reportara la presencia de una persona tendida sobre la carpeta asfáltica.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio y acordonaron el área, mientras que paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima tenía entre 35 y 40 años de edad y vestía una camiseta color fiusha y un pantalón café.

De preliminar trascendió que se trataría de un hombre que se encontraba en situación de calle, hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

Personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas de la muerte y establecer si el cuerpo presentaba huellas de violencia.