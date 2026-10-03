Hallan a hombre sin vida en canalón de Monterrey

Paramédicos de Cruz Roja realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales

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El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida dentro de un canalón, en un sector del Barrio Acero, en Monterrey.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:18 horas de este viernes, en el cruce de las avenidas Luis Donaldo Colosio Murrieta y Parque Lineal, donde se reportó a una persona aparentemente inconsciente dentro de un arroyo.

Paramédicos confirman fallecimiento del hombre

Elementos de Protección Civil Monterrey acudieron al sitio y localizaron a un hombre tendido boca abajo, entre la maleza y dentro del cauce.

Paramédicos de Cruz Roja realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Autoridades buscan establecer su identidad y causa de muerte

El fallecido era de complexión media y vestía un pantalón de mezclilla color café; se encontraba sin camisa y sin calzado. De acuerdo con los primeros informes, no presentaba tatuajes visibles ni alguna marca aparente que permitiera establecer su identidad.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de elementos de Fuerza Civil, en espera de que las autoridades correspondientes realizaran las diligencias para determinar la identidad del hombre y establecer las causas de su muerte.