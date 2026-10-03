Hallan a hombre sin vida en canalón de Monterrey

El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida dentro de un canalón, en un sector del Barrio Acero, en Monterrey.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:18 horas de este viernes, en el cruce de las avenidas Luis Donaldo Colosio Murrieta y Parque Lineal, donde se reportó a una persona aparentemente inconsciente dentro de un arroyo.
Paramédicos confirman fallecimiento del hombre
Elementos de Protección Civil Monterrey acudieron al sitio y localizaron a un hombre tendido boca abajo, entre la maleza y dentro del cauce.
Paramédicos de Cruz Roja realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
Autoridades buscan establecer su identidad y causa de muerte
El fallecido era de complexión media y vestía un pantalón de mezclilla color café; se encontraba sin camisa y sin calzado. De acuerdo con los primeros informes, no presentaba tatuajes visibles ni alguna marca aparente que permitiera establecer su identidad.
La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de elementos de Fuerza Civil, en espera de que las autoridades correspondientes realizaran las diligencias para determinar la identidad del hombre y establecer las causas de su muerte.