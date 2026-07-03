Hallan a hombre sin vida, en calles de Col. Independencia

El hombre era de tez morena, de complexión delgada, y vestía pantalón de mezclilla color azul despintado y camisa blanca con dibujos negros.

Autoridades policiacas se movilizaron hasta la colonia Independencia, al sur de Monterrey, por el reporte de una persona inconsciente en la vía pública.

El punto reportado al filo de las 8:30 horas la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones fue el cruce de las calles Tepeyac y Nuevo León.

Al llegar, los detectives se percataron que la persona ya no tenía vida.

La víctima era un masculino de entre 35 y 40 años de edad.

El cuerpo no tenía lesiones aparentes y, a reserva de la autopsia, no se hallaron visibles huellas de violencia.

El hombre era de tez morena, de complexión delgada, y vestía pantalón de mezclilla color azul despintado y camisa blanca con dibujos negros.

El cuerpo, que fue hallado sobre la banqueta, estaba descalzo.

Los vecinos que hicieron el reporte dijeron desconocer de quién se trataba.

En la zona se aplicó un acordonamiento de seguridad y posteriormente personal de la Agencia Estatal de Investigaciones coordinaron el levantamiento del cadáver.