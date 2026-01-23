Hallan a hombre sin vida en auto abandonado bajo puente

El hallazgo del cuerpo sin vida se registró durante esta mañana de jueves bajo el puente de Revolución y Chapultepec, al sur de Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un automóvil abandonado bajo el puente ubicado en el cruce de las avenidas Revolución y Chapultepec, al sur del municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo —un automóvil gris tipo Malibu con placas RUB-030-C— se encontraba sostenido con blocs y en aparente estado de abandono.

Al interior, la víctima fue localizada recostada, sin signos vitales.

El hallazgo fue reportado por transeúntes, quienes dieron aviso a los cuerpos de auxilio.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Monterrey y de Policía de Proximidad, estos últimos a bordo de la unidad 218, quienes acordonaron la zona en espera de los servicios periciales.

De manera preliminar, se informó que la persona fallecida sería un hombre de la tercera edad, quien presuntamente se encontraba descansando dentro del vehículo.

Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen las causas exactas del fallecimiento.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y en espera de su identificación oficial.