Hallan a hombre sin vida dentro de camioneta en Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de una camioneta estacionada en el centro de Monterrey.
El hallazgo se reportó sobre la avenida Francisco I. Madero, entre Héroes del 47 y J.G. Leal, frente a una sucursal bancaria, donde estaba una Kia Sportage blanca.
La víctima fue localizada en el asiento del conductor y no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que de manera preliminar se presume una muerte natural.
El fallecido tendría entre 40 y 45 años de edad y vestía camisa azul marino con estrellas blancas, pantalón negro y tenis azul marino.
Elementos policiacos y peritos acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado.