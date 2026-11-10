Hallan a hombre sin vida dentro de cajero en Centro de Monterrey

La víctima presuntamente era visto en situación de calle y acostumbraba pernoctar en las inmediaciones de un edificio en la avenida Ocampo y Juárez

Un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue localizado este lunes sin vida dentro de un cajero automático en la avenida Ocampo, a la altura de la Juárez, en el primer cuadro de Monterrey.

El reporte fue recibido durante la mañana, a través de la línea de emergencia 911.

Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil confirmaron que ya no tenía signos vitales.

De manera preliminar, el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia.

Sin embargo, serán los estudios periciales y la autopsia correspondiente los que determinen la causa del fallecimiento.

Según testimonios de trabajadores de la zona, el hombre presuntamente era visto en situación de calle y acostumbraba pernoctar en las inmediaciones del edificio, sin generar problemas a quienes laboraban en el sector.

El fallecido vestía pantalón beige, chamarra café con beige y vivos azules, además de tenis blancos.

Por la movilización de las autoridades, el área de cajeros automáticos permaneció fuera de servicio mientras las autoridades hacían sus investigaciones, en espera de que el Servicio Médico Forense se llevara el cadáver.