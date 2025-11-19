Hallan a hombre sin vida con huellas de violencia en Monterrey

Al sitio arribaron elementos de Fuerza Civil y acordonaron la zona para que personal de servicios periciales realicen las pesquisas correspondientes

Autoridades investigan la muerte de un hombre encontrado sin vida dentro de su domicilio en la zona sur de Monterrey.

El hallazgo ocurrió, en una vivienda ubicada en la calle Emiliano Zapata, entre Privada Valle Verde, entre Privada Valle Azul, en la colonia Los Remates, asentamiento situado en las faldas del cerro de La Silla.

El hombre, identificado preliminarmente como José Guadalupe, de aproximadamente 45 años, fue localizado con visibles golpes, heridas producidas por arma blanca y las manos atadas.

Trascendió que la víctima vivía sola luego de separarse de su esposa, aunque solía reunirse con amigos para ingerir bebidas alcohólicas.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos de Fuerza Civil acudieron al lugar y acordonaron la zona para que personal de servicios periciales realizara el levantamiento de evidencias dentro del domicilio.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.