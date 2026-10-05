Hallan a hombre sin vida con heridas de arma blanca en Juárez

Paramédicos y policías municipales acudieron ante el reporte, sin embargo, solo pudieron confirmar que el hombre ya había muerto

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Con múltiples golpes y heridas de arma blanca en la cabeza, un hombre fue encontrado sin vida al interior de un domicilio en la colonia Vistas del Río, en Juárez.

La víctima, identificada extraoficialmente como José Jacinto de 56 años, estaba en la parte trasera del inmueble, donde acostumbraba dormir.

Su hermano lo encontró y llamó al 911

Su hermano lo halló tendido junto a una mancha de sangre y, al no obtener respuesta tras intentar que reaccionara, llamó al 911.

Paramédicos y policías municipales acudieron ante el reporte, sin embargo, solo pudieron confirmar que el hombre ya había muerto.

Investigadores recaban evidencias en el domicilio

El hallazgo, ocurrido durante la mañana del domingo, se registró sobre la calle Circuito Vista de la Vereda, cerca del cruce con la avenida Vista del Cielo.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonó la cuadra para recabar evidencias que esclarezcan el fallecimiento.