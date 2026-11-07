Hallan a hombre inconsciente bajo puente de Garza Sada

Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años, quien vestía un pantalón deportivo negro, se encontraba sin playera y únicamente llevaba puesto un tenis.

Un hombre fue localizado inconsciente debajo del puente de la avenida Garza Sada, a la altura del río Santa Catarina, en el centro de Monterrey, por lo que fue rescatado por cuerpos de auxilio y trasladado a un hospital.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:15 horas de este viernes, en el cruce de las avenidas Félix U. Gómez y Garza Sada, luego de que se reportara una presunta tentativa de suicidio desde el puente.

Mediante el apoyo de un dron, elementos de Protección Civil de Monterrey realizaron un recorrido aéreo y localizaron al hombre debajo de la estructura, hasta donde descendieron los rescatistas para brindarle atención.

Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años, quien vestía un pantalón deportivo negro, se encontraba sin playera y únicamente llevaba puesto un tenis.

A su llegada, paramédicos de Protección Civil, Cruz Roja y el CRUM no encontraron lesiones aparentes que permitieran confirmar que hubiera caído desde el puente; sin embargo, el hombre se encontraba desorientado y no respondía adecuadamente a las preguntas.

Los rescatistas detectaron que presentaba una presión arterial de 90/60, además de que no fue posible obtener una lectura de oxigenación, por lo que recibió atención prehospitalaria antes de ser extraído de la zona.

Posteriormente, fue trasladado por el CRUM al Hospital Tierra y Libertad para una valoración médica más amplia.

La movilización de las corporaciones de auxilio y los cierres viales implementados en la zona provocaron el colapso de la avenida Eugenio Garza Sada, mientras que la circulación sobre la avenida Constitución también se vio afectada por los bloqueos derivados de las manifestaciones relacionadas con el Poder Judicial, en dirección de sur a norte.

Las autoridades indagan las circunstancias en las que el hombre terminó debajo del puente y si presuntamente se lanzó desde la estructura, ya que hasta el momento no se ha confirmado que sufriera una caída.