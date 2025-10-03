Hallan a hombre ejecutado en calles de la colonia Ejido Juárez

Fueron localizados casquillos percutidos, confirmando que se trató de un ataque a balazos. Sin embargo, las circunstancias del crimen no han sido esclarecidas

Un hombre fue localizado sin vida en la vía pública durante la madrugada de este jueves, tras una serie de disparos que alarmaron a vecinos de la colonia Ejido Juárez.

El hallazgo se registró en el cruce de la calle Juárez y Privada Segunda, donde los residentes reportaron al 911 haber escuchado detonaciones. Minutos más tarde, al llegar elementos de la policía, encontraron el cuerpo de un hombre tirado sobre el pavimento.

En la zona fueron localizados casquillos percutidos, lo que confirmó que se trató de un ataque a balazos. Sin embargo, las circunstancias del crimen no han sido esclarecidas, ya que las autoridades investigan si la víctima fue agredida en ese mismo punto o si había sido privada de la libertad y posteriormente abandonada para ser ejecutada en el lugar.

El hombre fue identificado por Vecinos como Carlos Valdés de aproximadamente 45 años.

El área fue resguardada por agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes recabaron evidencias y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro del Servicio Médico Forense para su identificación oficial