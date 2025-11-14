Hallan a hombre atado y con impactos de bala en Pesquería

Atado de manos y pies, además con impactos de bala, un albañil fue encontrado muerto en una brecha en la colonia El Rodeo en Pesquería.
Los restos de quien hasta el momento no ha sido identificado, de aproximadamente 25 años fueron localizados alrededor de la ocho de la mañana.
Esto provocó una fuerte movilización de efectivos estatales y de detectives de la Policía Ministerial.
La pesquisa determinó que la víctima tenía los pies y las manos atadas con una cuerda en color amarillo. Asimismo trascendió que presentaba huellas de golpes, pero serán los detectives forenses quienes determinan la muerte de esta persona.
Los hechos no se localizaron evidencias que ayuden a saber si fue victimado en el lugar o solo abandonaron el cuerpo.