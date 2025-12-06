Hallan a hombre asesinado en cajuela de auto en García

En un sector del municipio, una persona fue encontrada sin vida en la parte trasera de un vehículo que estaba completamente abandonado

Un hombre fue encontrado asesinado en la cajuela de un vehículo abandonado en el municipio de García, lo que provocó una intensa movilización policiaca durante la tarde de este jueves.

El automóvil, un Chevrolet Cruze LT gris, fue ubicado en una brecha situada a unos 30 metros de la carretera a las Grutas de García y aproximadamente 500 metros de la avenida Lincoln, de acuerdo con una fuente policial.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio tras recibir el reporte de un vehículo sospechoso. Al revisar la unidad, los oficiales detectaron indicios de que podría haber una persona en riesgo dentro de la cajuela, por lo que procedieron a abrirla.

En su interior localizaron el cuerpo de un hombre sin vida. Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron el deceso.

Minutos después llegó al sitio un hombre que se identificó como padre de la víctima, quien señaló que el fallecido podría ser su hijo, Guillermo, de 29 años de edad. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad.

De manera extraoficial trascendió que el cuerpo vestía suéter gris, pantalón de mezclilla, y llevaba una calceta blanca en el pie izquierdo y una gris en el derecho.

La zona fue resguardada en cuanto peritos de la Fiscalía realizaban las diligencias correspondientes y ordenaban el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.