Hallan a dos hombres heridos junto a camioneta en Montemorelos

Los hombres se encontraban tirados con golpes y manchas hemáticas a un lado de una camioneta que se presume pudiera ser en la que viajaban las dos personas

Dos personas fueron localizadas tiradas y con huellas de golpes y manchas hemáticas, frente a una iglesia en Montemorelos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo alrededor de las 3:50 horas.

Fueron encontrados junto a una camioneta

Los hombres se encontraban tirados con golpes y manchas hemáticas a un lado de una camioneta que se presume pudiera ser en la que viajaban las dos personas.

Los acontecimientos se registraron por la calle Mier y Terán, frente a la iglesia San José en el barrio Matamoros.

Testigos alertaron sobre lo ocurrido

Las personas fueron reportadas para su auxilio, pues pensaban que algo les habría sucedido.

De acuerdo, testigos señalaron que tenían varias horas de estar tirados en el lugar.