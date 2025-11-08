Hallan a alumno armado en secundaria de Monterrey

Como medida preventiva, los estudiantes fueron desalojados mientras las autoridades permanecieron en el sitio junto con directivos y maestros

Autoridades se movilizaron hasta la secundaria No. 12 Revolución Mexicana, ubicada en la colonia La Reforma, en el municipio de Monterrey, luego de que se reportara la presencia de un alumno armado dentro del plantel.

El incidente ocurrió en el cruce de la calle Espiga y la avenida Camino Real.

De acuerdo con versiones de testigos, se trató de un menor de 13 años al que presuntamente se le encontró un arma de fuego corta y una navaja mientras se encontraba dentro de la escuela.

Elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales acudieron al lugar y realizaron una inspección al interior del plantel para verificar la información.

Como medida preventiva, los estudiantes fueron desalojados mientras las autoridades permanecieron en el sitio junto con directivos y maestros.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se había localizado ningún arma; sin embargo, algunos padres de familia afirmaron que el alumno señalado ya había sido considerado conflictivo en ocasiones anteriores.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si existió algún riesgo para la comunidad estudiantil.