Hallan 33 paquetes con marihuana en camioneta en colonia Moderna

Policías de Monterrey localizaron la camioneta abandonada y con las luces encendidas, en la que localizaron la hierba verde con las características de mariguana

Dentro de una camioneta en estado de abandono, oficiales de la Policía de Monterrey localizaron 33 paquetes con hierba verde con las características de la marihuana, en calles de la colonia Moderna.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:45 horas del martes, en el cruce de Félix U. Gómez y Camelia, donde los elementos policiacos realizaban labores de prevención y vigilancia.

Durante el recorrido, los uniformados observaron una camioneta Chevrolet tipo Venture, en color gris, con placas de circulación XKP-556-A de Tamaulipas, la cual se encontraba abandonada y con las luces encendidas.

Ante esto, los oficiales descendieron de la unidad para verificar el vehículo y, al revisar su interior, localizaron 33 bolsas que contenían hierba verde con las características de la marihuana.

Posteriormente, los elementos dieron aviso a las autoridades competentes, quienes continúan con las indagatorias correspondientes para determinar la procedencia de la droga y establecer posibles responsabilidades.