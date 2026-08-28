Hallan 2.2 millones de litros de huachicol en cateo en Guadalupe

También fueron aseguradas cuatro camionetas con pipas, dos camas caja secas, ocho motobombas, cuatro montacargas y un tanque tipo cisterna

La Fiscalía General de la República realizó un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde fueron asegurados aproximadamente 2 millones 232 mil litros de una sustancia que aún se encuentra pendiente de identificar, además de una gran cantidad de contenedores, maquinaria y vehículos.

La diligencia se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial otorgada el pasado 22 de agosto por un juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, dentro de una investigación por posibles delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Durante el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, localizaron y aseguraron 3 mil 304 tambos y 270 cubitanques, utilizados para el almacenamiento de las sustancias.

También fueron aseguradas cuatro camionetas con pipas, dos camas caja secas, ocho motobombas (dos de ellas con cuentilitros), cuatro montacargas y un tanque tipo cisterna.

Como parte del aseguramiento, las autoridades localizaron además 10 ferrotanques, 11 tanques verticales y un remolque, por lo que el inmueble quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León.

Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de los dictámenes periciales para determinar con precisión qué tipo de sustancia fue localizada y establecer si existe relación con actividades ilícitas vinculadas al manejo de hidrocarburos.

Con base en los resultados de las investigaciones, la FGR determinará las acciones legales correspondientes y, en su caso, ejercerá acción penal contra quienes resulten responsables.