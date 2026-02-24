Hacen minuto de silencio por víctimas en operativo de 'El Mencho’

El Congreso rindió un minuto de silencio por militares y civiles muertos en operativos para capturar al líder del CJNG, 'El Mencho'

Para honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida en los operativos que se realizaron para capturar al líder de un grupo del crimen organizado, el Congreso del Estado hizo un minuto de silencio en el pleno.

Fue en punto de las 11:50 horas que la presidenta del Poder Legislativo, Itzel Castillo, pidió hacer el minuto de silencio, por lo cual todos los diputados y diputadas se pusieron de pie para honrar la memoria de quienes perdieron la vida.

“Con profundo respeto les solicito ponernos de pie y guardar un minuto de silencio para honrar la valentía, entrega y su amor por la patria a los militares que dieron su vida en cumplimiento de su deber, defendiendo a México, así como para recordar a todas las víctimas inocentes que lamentablemente perdieron la vida en estos hechos. “Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y con todos los estados que hoy atraviesan momentos de dolor”, dijo la diputada Itzel Castillo.

Fue el pasado domingo que, en un operativo por parte de las Fuerzas Mexicanas para capturar al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue abatido, lo que causó una ola de violencia en diferentes estados del país.

Aunque no se ha oficializado cuántos elementos de las Fuerzas Mexicanas y cuántos civiles fueron, sí se confirmó por parte del Gobierno Federal que hubo elementos que perdieron la vida en este operativo.