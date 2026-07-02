Hacen mega basurero y estorban calle en la colonia Independencia

Hay restos de sillones, de un refrigerador y hasta un inodoro, además de costales de escombro, ropa vieja y truques inservibles.

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Un mega-basurero apareció de la noche a la mañana en la calle 16 de Septiembre en su cruce con Colima, en la colonia Independencia, en Monterrey.

Los montones de cosas inservibles que arrojaron estorban el paso de peatones y vehículos en plan vía pública.

Por tanta basura en la vía pública, los peatones se ven obligados a transitar por la mitad de la calle, en lugar de hacerlo junto al cordón de la banqueta.

Los vehículos también deben esquivar los alterotes de los desechos, para poder circular.

Hay restos de sillones, de un refrigerador y hasta un inodoro, además de costales de escombro, ropa vieja y truques inservibles.

Los vecinos reportaron que esos montones de basura no estaban ayer por la mañana.

Así que los depositaron ahí en la noche, aprovechando lo solitario de las calles.

Los colonos aseguraron que el camión recolector de la basura del municipio de Monterrey pasa con bastante frecuencia.

En esta colonia, la práctica de abandonar basura en la vía pública es recurrente.

Llegan en camionetas, triciclos y "diablitos” para tirar los desechos en puntos indebidos.