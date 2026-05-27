Hacen maniobras peligrosas en moto; les hallan pistola y droga

Los detenidos fueron sorprendidos por policías de Guadalupe sobre la calle Hidalgo, en su cruce con Guerrero, en el centro del municipio

Dos hombres fueron detenidos por policías motorizados de Guadalupe tras ser sorprendidos realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta en calles del Centro del municipio, además de que les aseguraron un arma de fuego y diversas dosis de droga.

La intervención ocurrió durante recorridos de vigilancia sobre la calle Hidalgo, en su cruce con Guerrero, donde los oficiales detectaron a los ocupantes de una motocicleta efectuando maniobras conocidas como “caballitos”.

Ante la situación, los elementos municipales les marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías localizaron un arma de fuego tipo escuadra calibre .22, un cargador abastecido, cinco cartuchos hábiles y 22 dosis de cristal.

Los detenidos fueron identificados como Juan Pablo, de 47 años, y Pablo Alejandro, de 25.

Además, la motocicleta en la que viajaban fue asegurada por las autoridades.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que realizará las investigaciones correspondientes.