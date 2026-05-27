Hacen maniobras peligrosas en moto; les hallan pistola y droga

Dos hombres fueron detenidos por policías motorizados de Guadalupe tras ser sorprendidos realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta en calles del Centro del municipio, además de que les aseguraron un arma de fuego y diversas dosis de droga.
La intervención ocurrió durante recorridos de vigilancia sobre la calle Hidalgo, en su cruce con Guerrero, donde los oficiales detectaron a los ocupantes de una motocicleta efectuando maniobras conocidas como “caballitos”.
Ante la situación, los elementos municipales les marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva.
Durante la inspección, los policías localizaron un arma de fuego tipo escuadra calibre .22, un cargador abastecido, cinco cartuchos hábiles y 22 dosis de cristal.
Los detenidos fueron identificados como Juan Pablo, de 47 años, y Pablo Alejandro, de 25.
Además, la motocicleta en la que viajaban fue asegurada por las autoridades.
Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que realizará las investigaciones correspondientes.