Nuevo León

Hacen en secundaria de Monterrey teatro por la Independencia

Por: Olivia Martínez

16 Septiembre 2025, 11:30

Alumnos y maestros de la secundaria Miguel Hidalgo se apoyaron en actores para hacer una representación teatral del aniversario de la Independencia

La lucha libertadora puso fin a una cadena de abusos… y así los gachupines dejaron de explotar al pueblo mexicano.

La lucha, que inició el 15 de septiembre de 1810 y que terminó once años después, tuvo un objetivo: la abolición de la esclavitud.
 
Alumnos y maestros de la secundaria Miguel Hidalgo, en la colonia Popular, en Monterrey, se apoyaron en actores profesionales para hacer una representación teatral del 215 aniversario de la Independencia de México. 

Fue para rendir honor a quien honor merece, empezando por el Cura Hidalgo, el Padre de la Patria. 

El convivio tuvo sabor a México, porque como México no hay dos.