Hacen cateo en clínica tras muerte de joven en cirugía estética

Durante la tarde, autoridades de la Fiscalía General de Justicia cumplieron una orden de cateo a la clínica ubicada en el Obispado donde falleció una joven de 25 años mientras se le realizaba una cirugía estética.

Los elementos arribaron al "Edificio Médico de Especialistas" el cual se encuentra sobre la avenida Hidalgo, para realizar las labores de cateo y hasta el momento, se espera que las autoridades revelen el resultado de este trabajo.

Así mismo, las autoridades de manera preliminar determinaron que la causa de muerte está relacionada con un mal procedimiento quirúrgico.

La joven fue identificada como Jaqueline Yamilet Briones Torres, de 25 años, originaria de Saltillo, Coahuila; se sometió a una liposucción que habría ganado mediante una rifa en redes sociales.