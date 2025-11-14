Hacen boquete y roban casa de cambio en Monterrey

Las primeras investigaciones reportaron que los dos sujetos se apoderaron de un millón de pesos entre dinero nacional y dólares

Luego de desactivar la alarma, el circuito de cámaras y hacer un boquete, desconocidos roban un millón de pesos en una casa de cambio en la colonia Contry Tesoro

El robo presuntamente fue cometido por dos sujetos que utilizando herramienta forzaron el acceso del negocio de belleza Negluv Nail Bar.

Luego de ingresar a este local, los desconocidos realizaron un boquete en la pared divisoria con la casa de Cambio “Centro Cambiario, SA”

Los sujetos tuvieron todo el tiempo del mundo para forzar la puerta, quitar las cámaras de seguridad, golpear la pared y salir tranquilamente.

El robo que fue reportado por la dueña del salón de belleza provocó una fuerte movilización de policías municipales y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

En el interior del local, fue resguardado un par de guantes y herramienta con la cual realizaron el boquete.

