Hace piruetas y lo detienen con moto robada en Santa Catarina

Al llevarse a cabo las investigaciones se reveló que la motocicleta fue robada el pasado 20 de mayo del presente año en Santa Catarina.

Al realizar piruetas en una moto robada, un joven fue capturado por efectivos de la policía de Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron cuando el inculpado se desplazaba sobre las calles de Perimetral Norte y San Pedro El Alto en la colonia San Gilberto.

El detenido de nombre Iván Patricio, fue interceptado cuando frente a la unidad de policía pasó a exceso de velocidad y después hizo piruetas sobre una llanta.

Esto provocó que fuera interceptado por los uniformados.

Al llevarse a cabo las investigaciones se reveló que la motocicleta fue robada el pasado 20 de mayo del presente año en Santa Catarina.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público donde se investigará su presunta participación en el robo.