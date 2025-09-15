Hace Gobierno del Estado recorrido por presas

El gobernador resaltó que el embalse tiene la cortina más grande de América y que, con las recientes lluvias, su nivel de almacenamiento ha aumentado

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, recorrió las presas del estado tras las lluvias que se han presentado durante las últimas semanas en la entidad.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió imágenes desde arriba de un helicóptero en donde presumió los cuerpos de agua casi al borde de su capacidad.

En el recorrido se observa tanto la Presa La Boca como la presa El Cuchillo y también la Presa Libertad, nombrada por el gobernador “Presa León”.

De este último embalse, el gobernador destacó que su cortina es la más grande de toda América y que, gracias a las lluvias que se han presentado, su almacenamiento ha ido subiendo.

“Ante ustedes, la cortina más larga de toda América: La Nueva Presa León”, escribió en su Facebook Samuel García.

Además, también anunció que estaban bombardeando algunas nubes para incentivar la lluvia en las zonas de las presas.

Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa La Boca ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León, está en un 102.66% de llenado.

Por otra parte, la presa Cerro Prieto está en un 91.67% de su capacidad y El Cuchillo está en un 73.73% de llenado.

De la Presa Libertad, debido a que aún no termina por completo su construcción, la Conagua no tiene registros de en qué porcentaje de llenado se encuentra actualmente.