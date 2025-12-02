Hace FC mega operativo; se llevan a un detenido y a 2 loros

Cerca de un centenar de efectivos policiacos a bordo de por lo menos 50 patrullas llegaron a los límites de las colonias La Campana y Altamira

Con un enorme despliegue, elementos de Fuerza Civil de Nuevo León realizaron esta tarde un mega operativo en lo alto del Cerro de la Campana, en la zona Sur de Monterrey, y se llevaron a un hombre detenido y a dos loros.

Con armas largas y con chalecos antibalas subieron por la calle conocida como "la de los vochos" y tuvieron varias intervenciones en la zona.

Tras varios minutos, los policías estatales bajaron con un hombre detenido y con dos loros en jaulas "pajareras".

El sujeto capturado tenía aproximadamente 45 años de edad. No se reveló su identidad.

El mega operativo sorprendió a los menores de edad que regresaban de las escuelas públicas de la zona.

Algunos de los policías pertenecían a la División Ambiental del gobierno estatal.

Oficialmente no se dieron a conocer detalles de esta acción policiaca.