Habrá Metro gratis por festejos de Independencia

El gobierno de Nuevo León convocó a la ciudadanía a participar en las celebraciones por el 214 aniversario de la Independencia de México

Para que los regios no tengan “pretexto” para ir a dar el Grito o ver el desfile de Independencia, como cada año, el servicio del Metro será gratis la tarde del lunes 15 y la mañana y tarde del martes 16 de septiembre.

Metrorrey informó que el lunes 15 de septiembre, la gratuidad iniciará a las 2:00 de la tarde y terminará a las 2:00 de la madrugada del lunes lo cual es horario extendido pues normalmente, los recorridos terminan antes.

El martes 16 de septiembre, el servicio gratuito será de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde.

Con esto, el gobierno de Nuevo León convocó a la ciudadanía a participar en las celebraciones por el 214 aniversario de la Independencia de México, con dos eventos masivos en la Explanada de los Héroes: la Fiesta Mexicana este 15 de septiembre y el tradicional Desfile Cívico-Militar el día 16.

La noche del lunes, el escenario principal frente al Palacio de Gobierno recibirá a Grupo Duelo, agrupación norteña que encabezará el festejo patrio desde las 19:00 horas, en un espectáculo gratuito para toda la familia.

Un día después, el martes a las 10:00 horas, tendrá lugar el Gran Desfile de Independencia, con la participación de instituciones educativas, dependencias estatales, corporaciones de seguridad y organizaciones civiles.

Con estos eventos, el Ejecutivo estatal busca reforzar el sentido de identidad y unidad entre los nuevoleoneses, colocando la Macroplaza como epicentro de la conmemoración nacional.