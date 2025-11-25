Habrá más deuda en 2026, pero dentro de niveles 'sanos': Tesorero

Durante el Nuevo León Informa, el funcionario explicó que el posible incremento en el endeudamiento no representa un riesgo para las finanzas estatales

“Sin duda habrá más deuda”, afirmó el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Alberto Garza Ibarra, al presentar el proyecto presupuestal 2026 ante el Congreso local el pasado 20 de noviembre.

Durante el Nuevo León Informa, el funcionario explicó que el posible incremento en el endeudamiento no representa un riesgo para las finanzas estatales, al encontrarse Nuevo León dentro de los parámetros “verdes” del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda.

“Sin duda va a ser más deuda, pero lo que siempre hay que ver es el indicador. Si yo solo veo el saldo de la deuda, es estar tapando un ojo donde no estoy viendo la capacidad que tengo. Eso es lo que ve Hacienda. Por eso no es una complicación financiera, porque estamos en verde y seguiremos en verde”, aseguró.

Garza Ibarra destacó que, actualmente, por cada peso de ingreso al estado existen 98 centavos de deuda, lo que , dijo, refleja un nivel sano y permite la posibilidad de solicitar financiamiento adicional.

De acuerdo con los datos presentados, la propuesta enviada al Congreso, hará que la deuda estatal aumente hasta 14 mil 644 millones de pesos, elevando el total de 72 mil 768 millones a cerca de 81 mil millones de pesos.

"Nosotros le estamos planteando al Legislativo el poder ejercer el 15 por ciento de nuestros ingresos de libre disposición, porque la ley nos lo permite. Es la Ley de Disciplina Financiera”, explicó.

El secretario recordó que Nuevo León permaneció en nivel amarillo hasta 2021, para luego transitar a verde. “Estamos hablando de que por cada peso de ingreso en 2015 había 1.40 pesos de deuda; ahora por cada peso de ingreso hay 98 centavos de deuda, por eso es un nivel sano”.

Finalmente, aclaró que aún cuando el Estado solicite la totalidad del financiamiento autorizado, su ejercicio dependerá de la aprobación legislativa y si es aprobado: “No quiere decir que vas a ejercer todo ese ingreso; lo puedes solicitar, te lo podrán aprobar”.