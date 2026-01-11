¿Habrá clases este lunes por el frente frío? Educación informó

De igual manera, la dependencia precisó que las clases solamente se suspenderán cuando la temperatura sea inferior a los cero grados

La Secretaría de Educación de Nuevo León emitió este sábado un comunicado oficial en el que descartó que se suspendan las clases en el estado debido al ingreso del frente frío 27 a la entidad desde este fin de semana.

De igual manera, la dependencia precisó que las clases solamente se suspenderán cuando la temperatura sea inferior a los cero grados, donde se dejará al criterio de los padres la asistencia de los alumnos, recordando que los docentes siempre deben asistir.

La medida aplicará para todos los planteles del estado en turno matutino, vespertino, turno completo y jornada ampliada en educación inicial, preescolar, primaria, educación especial, secundaria, planteles públicos y privadas.

Además, en el caso de las Normales, instituciones de Educación Media Superior y Superior que estén integradas a la Secretaría de Educación tendrás actividades habituales.

Este sábado comenzará el frío

Protección Civil Nuevo León informó que el Frente Frío número 27, en combinación con su masa de aire polar–ártico, continúa su desplazamiento sobre el noreste del país, generando viento del norte con rachas fuertes a muy fuertes en las regiones norte, oriente y citrícola del estado.

Este sistema frontal provocará un descenso gradual de la temperatura en gran parte de Nuevo León, así como una alta probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche. Bajo estas condiciones atmosféricas, no se descarta la posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas del sur del estado.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil Nuevo León mantiene monitoreo permanente de la información oficial emitida por CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional y productos de radar meteorológico, con el fin de emitir avisos oportunos ante cualquier actualización relevante.