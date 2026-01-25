¿Habrá clases el lunes 26 enero por Frente Frío 31 en Nuevo León?

El nuevo sistema frontal provocará un marcado descenso de temperaturas este fin de semana y el inicio de la próxima semana; esto dijo Educación sobre qué pasará

Ante la incertidumbre sobre la suspensión de clases el próximo lunes debido a las bajas temperaturas que se prevén en Nuevo León por la llegada del frente frío número 31, el secretario de Educación del estado, Juan Paura García, informó que la decisión oficial se tomará este domingo.

Durante la conferencia de prensa Nuevo León Informa, el funcionario explicó que la determinación dependerá de las indicaciones de Protección Civil y se realizará en coordinación con el gobernador del estado, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

“En relación a la parte climatológica, nosotros vamos a ser muy responsables de las indicaciones que se presenten, en lo particular la Dirección de Protección Civil y posteriormente a esto, seguramente informaremos conjuntamente con el señor gobernador para efecto de tomar la decisión correspondiente, esto probablemente sea el día de mañana cuando se tome la decisión respecto a esto”, señaló.

Frente frío 31 provocará temperaturas cercanas a 0 grados

La llegada del frente frío número 31 de la temporada provocará un marcado descenso de temperaturas en Nuevo León durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana, informó Erick Cavazos, director de Protección Civil del estado, durante la misma conferencia de Nuevo León Informa.

De acuerdo con el monitoreo oficial, este sistema frontal de origen ártico ingresará desde el sur de Texas y generará temperaturas mínimas de entre 2 y 4 grados en el área metropolitana, con valores cercanos a los 0 grados al amanecer, principalmente entre lunes y martes, considerados los días más fríos.

Riesgos por neblina y posible formación de hielo

El funcionario explicó que, aunque no se prevén lluvias intensas, sí se espera alta humedad, presencia de neblina y riesgo de formación de hielo en carreteras, especialmente en la vía Monterrey–Nuevo Laredo a la altura de Mamulique, así como en zonas serranas como el Cerro del Potosí.

“Las carreteras se encuentran transitables, pero pedimos manejar con mucha precaución, sobre todo durante las madrugadas”, advirtió.

Albergues activos y operativo para personas vulnerables

Ante estas condiciones, Protección Civil mantiene activos más de 132 albergues en coordinación con el DIF estatal y los municipios, además del operativo carrusel para resguardar a personas en situación vulnerable.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan prevenir afectaciones a la salud de la población durante los días de temperaturas extremas, principalmente en personas que no cuentan con vivienda adecuada o que permanecen en la vía pública.

Llaman a seguir información oficial y recomendaciones

El director de Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

“Es muy importante seguir al Sistema Meteorológico Nacional y a Protección Civil para prevenir cualquier incidente durante este frente frío”, expresó.

En Nuevo León se mantiene el pronóstico de temperaturas bajas hasta llegar a un dígito, por lo que se exhorta a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de dependencias como Protección Civil para evitar riesgos ante estas condiciones climatológicas.