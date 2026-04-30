Habrá cierres parciales en Morones por obras de puente peatonal

Dichas restricciones responden a los trabajos de cimentación de un nuevo puente peatonal que formará parte del proyecto del Parque Lineal

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana emitió un aviso preventivo ante los cierres parciales programados en la Avenida Morones Prieto a partir de este jueves y hasta el domingo 3 de mayo.

Dichas restricciones responden a los trabajos de cimentación de un nuevo puente peatonal que formará parte del proyecto del Parque Lineal.

En los cierres parciales inhabilitarán dos carriles ordinarios, específicamente los contiguos al camellón central.

La modificación en la avenida comenzará a las 22:00 horas de este jueves y concluirá a las 18:00 horas del domingo.

El tramo que comprenderán será desde la calle José María Arteaga hasta la zona del Palacio Federal.

Ante el posible incremento en los tiempos de traslado en esta importante arteria de la ciudad, las autoridades estatales exhortan a los conductores a considerar el uso de rutas alternas para evitar la zona de obra.

También solicitaron respetar estrictamente la señalización vial instalada y reducir la velocidad al transitar por el área de trabajos.

“La autoridad estatal agradece la comprensión de la ciudadanía ante estas labores, que buscan mejorar la movilidad y seguridad peatonal en la zona”, informó la dependencia estatal.