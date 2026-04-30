Habitantes sufren falta de agua al norponiente de Monterrey

Habitantes de sectores ubicados en los límites entre los municipios de Escobedo y Monterrey se han visto afectados desde hace por lo menos tres días

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La falta de agua en varias colonias al norponiente de Monterrey obligó a cientos de familia a buscar el líquido en diferentes lugares.

Habitantes de sectores ubicados en los límites entre los municipios de Escobedo y Monterrey se han visto afectados desde hace por lo menos tres días.

Residentes de colonias como Fomerrey 35, colinas del Topo Chico y Nuevo Escobedo enfrentan la escaces de agua potable.

La mañana del miércoles se observaron largas filas de vecinos esperando hacerse de un poco de agua en tomas donde el líquido sale a cuenta gotas.

Hubo personas que ingresaron a las instalaciones donde existe una bomba de agua de Agua y Drenaje para colocar dos mangueras y poder surtirse del líquido.

Otro punto donde se apreciaba una fila de personas fue sobre la calle de los Profesionistas.

En este punto ubicaron una toma escondida en un muro de concreto.

Aunque la presión era muy baja, los vecinos soportaron una espera de entre una hasta dos horas para poder llenar sus recipientes.

“Tenemos casi dos días sin agua, no hay ni en los dispensarios y para colmo los tinacos que existían se los robaron” dijo una vecina.

Otra mujer explicó que las autoridades no avisaron sobre el corte.

“ Al menos nos hubieran avisado para prevenirnos, pero no lo hicieron y ahora estamos batallando por el agua”.

Pero hubo también solidaridad de vecinos que contaban con algo de agua en sus llaves.

Colocado mangueras fueron solidarios al permitir a sus vecinos llenar algunas cubetas o garrafones.

Pero el problema no terminaba ahí, luego de llenar sus recipientes venía lo más pesado, caminar por lo menos tres cuadras para llevar el líquido a sus casas.