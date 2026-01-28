Habitantes de El Ranchito 1 enfrentan temperaturas bajo cero

La mujer hizo un llamado a las autoridades para recibir mayor apoyo, así como una pronta reubicación que le permita contar con un techo digno y seguro

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Habitantes del sector El Ranchito 1, en el municipio de Guadalupe, padecieron las bajas temperaturas registradas durante la noche y madrugada de este lunes, cuando el termómetro descendió hasta los menos dos grados centígrados, lo que agravó las condiciones de vulnerabilidad en las que viven decenas de familias.

Una de las afectadas es la señora Alma Gámez, quien habita desde hace aproximadamente 20 años en una vivienda construida con techo de lámina y en medio de múltiples carencias, en los límites de Guadalupe y Juárez, cerca de la autopista a Reynosa, en su cruce con la avenida Israel Cavazos.

Ante el intenso frío, la señora Alma tuvo que encender una fogata para calentar agua y poder realizar actividades básicas como lavar trastes y preparar alimentos. Para mitigar las bajas temperaturas, cocinó pollo, frijoles y tortillas de harina acompañadas con aguacate y pico de gallo.

La mujer hizo un llamado a las autoridades para recibir mayor apoyo, así como una pronta reubicación que le permita contar con un techo digno y seguro, ya que la zona representa un riesgo constante, especialmente durante la temporada invernal, cuando las fogatas pueden provocar incendios, situación que ya se ha registrado en años anteriores y que pone en peligro lo poco que han logrado conservar.

Alma Gámez es madre de seis hijos, quienes actualmente ya no viven con ella. Actualmente reside en el lugar junto a su pareja y mantiene la esperanza de que en un futuro cercano pueda ser reubicada a una vivienda digna para pasar el resto de sus días en condiciones más seguras.