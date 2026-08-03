Habilitan teléfono para lesionados por choque en Monterrey

Tras el impacto, los heridos fueron atendidos por corporaciones de auxilio y posteriormente trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica

El Gobierno de Nuevo León puso a disposición de las personas que resultaron lesionadas en el accidente entre un camión de la Ruta 1 y un autobús de la empresa Transpaís un número telefónico para brindarles orientación y seguimiento sobre la atención relacionada con el percance.

Habilitan teléfono para brindar orientación

A través de sus redes sociales, la administración estatal también hizo un llamado a los familiares de las víctimas para que se comuniquen al 81 2020 7301, donde podrán recibir información y asesoría respecto al caso.

El accidente ocurrió el pasado 28 de julio en el cruce de las calles Arteaga y Villagrán, en el centro de Monterrey, cuando ambas unidades se vieron involucradas en un choque que dejó a varios pasajeros lesionados.

Tras el impacto, los heridos fueron atendidos por corporaciones de auxilio y posteriormente trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.