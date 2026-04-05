Habilitan Ojo de Agua como paraje en Escobedo para semana santa

En el sitio se han realizado labores de mantenimiento y conservación con el objetivo de preservar sus condiciones ambientales.

De cara al actual periodo vacacional, el gobierno de Escobedo informó la disponibilidad del paraje natural Ojo de Agua, ubicado en la colonia Jardines del Canadá, como opción para actividades recreativas esta semana santa.

En el sitio se han realizado labores de mantenimiento y conservación con el objetivo de preservar sus condiciones ambientales.

Estas acciones fueron verificadas en un recorrido encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, junto a personal del área de planeación y habitantes del sector.

El espacio cuenta con infraestructura básica para uso recreativo, como áreas de juegos infantiles, canchas deportivas y zonas abiertas, lo que permite la realización de actividades al aire libre.

Asimismo, se destaca por la presencia de un manantial natural, elemento que contribuye a la formación de un entorno con características ecológicas particulares dentro de la zona urbana.

Autoridades municipales señalaron que el sitio puede ser visitado por población local y de otros municipios, especialmente durante temporadas de descanso.

No obstante, también emitieron recomendaciones para su uso, entre ellas evitar la disposición inadecuada de residuos, no encender fogatas y respetar las condiciones naturales del lugar.

El Ojo de Agua es considerado por el municipio como un área relevante en términos ambientales, debido a su aporte a la biodiversidad y a la regulación de condiciones locales.

En este contexto, las autoridades indicaron que se mantendrán acciones de conservación en este tipo de espacios públicos.

Finalmente, se informó que la preservación del sitio depende tanto de las intervenciones gubernamentales como del comportamiento de los visitantes, por lo que se reiteró el llamado a un uso responsable para evitar afectaciones al entorno natural.