Habilitan más sedes para ver el juego de México en Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León habilitará nuevos espacios para el partido México-Inglaterra y reprogramó el concierto de Los Payasónicos al 12 de julio

El Gobierno de Nuevo León anunció una serie de medidas para atender la alta afluencia de aficionados que se espera este domingo durante el partido entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, con la habilitación de nuevos espacios para la transmisión del encuentro y la reprogramación del concierto de Los Payasónicos.

El gobernador Samuel García informó que las acciones buscan garantizar la seguridad de los asistentes y evitar la saturación del FIFA Fan Festival™ instalado en el Parque Fundidora.

Como parte del operativo, la Macroplaza ampliará su capacidad de 50 mil a 100 mil personas mediante la habilitación de nuevas áreas para la instalación de pantallas.

"Y vamos también a habilitar alrededor del Teatro de la Ciudad. Eso da el doble de capacidad. Vamos a pasar de 50.000 a 100.000 la capacidad segura que va a tener la Macroplaza".

Entre los espacios que serán utilizados se encuentran la Explanada de los Héroes, el Museo de Historia Mexicana, el área de Lab Nuevo León y Plaza Gastronómica, así como los alrededores del Teatro de la Ciudad.

El mandatario estatal explicó que el Fan Fest abrirá desde temprana hora, pero estimó que alcanzará su capacidad máxima alrededor de las 15:00 horas, por lo que el acceso al Parque Fundidora será cerrado aproximadamente a las 15:30 horas.

"Estimamos que para las 3 de la tarde el FanFest se va a llenar. Por ende, 3 y media se cierra puerta, se pone perímetro de seguridad, Guardia Nacional, Fuerza Civil y ya no va a haber acceso a fundidora de 3 y media en delante. Invitamos a todo mundo a venirse a la Macro."

Ante ello, invitó a los aficionados que no logren ingresar al recinto a trasladarse a la Macroplaza para seguir el encuentro.

Buscan habilitar más espacios en la zona metropolitana

Además del Parque del Agua, en Guadalupe, el Gobierno estatal mantiene conversaciones con los clubes Tigres, Rayados y Sultanes para evaluar la posibilidad de habilitar sus estadios como sedes alternas para la transmisión del partido.

Asimismo, Samuel García indicó que sostendrá reuniones con los alcaldes metropolitanos para que cada municipio cuente con al menos un parque o plaza con pantallas para que la ciudadanía pueda disfrutar del encuentro.

Los Payasónicos se presentarán el 12 de julio

El gobernador confirmó que la presentación de Los Payasónicos, originalmente programada para este domingo en el Parque Fundidora, fue reprogramada para el próximo 12 de julio.

"Payasónico se va al domingo 12 de julio. Que no hay ningún juego de FIFA y poder tener todo el parque fundidora para las familias y que puedan gozar de Payasónicos. Así nos va dictando el Mundial", anunció el mandatario estatal.

Explicó que la decisión se tomó para evitar exponer a las familias y a los menores de edad a la gran concentración de personas que se espera durante el partido de la Selección Mexicana.

Al no haber encuentros del Mundial ese día, el Parque Fundidora podrá destinarse por completo al espectáculo familiar.

Preparan el cierre del FIFA Fan Festival

Samuel García adelantó que próximamente dará a conocer al artista encargado de cerrar las actividades del FIFA Fan Festival el próximo 18 de julio, un día antes de la final del Mundial.

El mandatario afirmó que Nuevo León buscará consolidarse como la mejor sede del torneo y destacó que la entidad ha recibido reconocimiento por la organización de los encuentros disputados hasta ahora, así como por la infraestructura y la hospitalidad ofrecida a visitantes nacionales e internacionales.