Habilitan dos carriles bajo el Arco de la Independencia

Desde temprana hora se observó la presencia de elementos de Tránsito de Monterrey, quienes permanecieron en el sitio coordinando la circulación

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Como parte de las adecuaciones viales que se realizan en el primer cuadro de la ciudad, este miércoles fueron habilitados dos carriles de circulación debajo del Arco de la Independencia, en el cruce de las avenidas Madero y Pino Suárez, en el Centro de Monterrey.

La apertura de los carriles permitió nuevamente el paso de vehículos por la zona, donde durante las últimas semanas se llevaron a cabo trabajos para modificar la circulación y mejorar la movilidad en uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.

Desde temprana hora se observó la presencia de elementos de Tránsito de Monterrey, quienes permanecieron en el sitio coordinando la circulación, orientando a los automovilistas y supervisando el flujo vehicular tras la reapertura de los carriles.

Las adecuaciones en el entorno del histórico monumento han generado opiniones encontradas entre ciudadanos y especialistas debido a la importancia patrimonial del Arco de la Independencia, considerado uno de los símbolos más representativos de la capital nuevoleonesa.

Con la habilitación de los dos carriles, las autoridades buscan agilizar la movilidad en el sector, especialmente en una de las principales vías de acceso al centro de la ciudad, mientras continúan los ajustes operativos y de señalización en la zona.