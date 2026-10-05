Habilitan albergue para mascotas por lluvias en Santa Catarina

El refugio estará disponible mientras persistan las precipitaciones, como parte de la atención municipal a los animales de compañía

Santa Catarina habilitó un albergue temporal para resguardar a perros y gatos durante las lluvias, con atención principalmente a los animales que se encuentran en situación de calle, informó el alcalde Jesús Nava.

El refugio estará disponible mientras persistan las precipitaciones, como parte de la atención municipal a los animales de compañía expuestos a estas condiciones.

Los reportes se reciben a través del C4

Las personas que detecten perros o gatos que necesiten resguardo pueden comunicarse al C4, al teléfono 81 8676 1908.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil atenderá el caso en coordinación con la Secretaría de Bienestar Animal.

Nava señaló que los animales también requieren apoyo durante las lluvias y destacó que el albergue busca ofrecer protección, especialmente a aquellos que no cuentan con un hogar.