Habilita Juárez cabina con atención directa al 070

Buscando fortalecer el acceso directo de la ciudadanía a la atención con las autoridades, el gobierno de Juárez inauguró la primera cabina telefónica de atención ciudadana, la cual conecta con el servicio del 070.

Este espacio, ubicado en la presidencia municipal, permitirá que los juarenses puedan comunicarse con los servicios estatales, los cuales brindan orientación y gestión de trámites para más de 1.4 millones de personas anualmente.

Durante la presentación de este nuevo servicio estuvo presente el alcalde de Juárez, Félix Arratia y estuvo acompañado por el secretario de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado, Daniel Acosta Fregoso.

“Esta es una muestra de cómo un gobierno innovador logra acercar los servicios a la gente. En Juárez estamos construyendo el mejor gobierno, con nuevas oportunidades y alianzas fuertes que facilitan los trámites a nuestros ciudadanos”, expresó Arratia.

El edil recordó que la línea de 070 no solo apoya con trámites, también cuenta con asesoría psicológica y atención a mujeres víctimas de una situación de violencia.