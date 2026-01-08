Habilita Guadalupe centros de acopio para pinos navideños

Se exhorta a la comunidad a entregar los pinos completamente limpios, sin luces, esferas o ganchos metálicos, para facilitar su proceso de reciclaje

Con el fin de las festividades decembrinas, el Municipio de Guadalupe, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, dio inicio formal a la campaña de acopio de pinos navideños naturales. El programa busca incentivar a la ciudadanía a dar un destino ecológico a sus adornos y evitar que estos sean abandonados en calles o lotes baldíos.

La iniciativa no solo busca mantener la limpieza urbana, sino generar un impacto ambiental positivo. Según datos oficiales, durante el ciclo de 2025 se recolectaron 1.6 toneladas de pinos, los cuales fueron procesados y transformados en abono orgánico. Este material se utiliza posteriormente para nutrir el suelo de los parques y jardines públicos de la ciudad.

Desde este 6 de enero, los habitantes pueden acudir a cualquiera de los siguientes cuatro puntos estratégicos:

Delegación Linda Vista: Av. Linda Vista y Av. Vía Tampico (Col. Adolfo Prieto).

Delegación Contry: Av. Paseo de las Américas y Av. Puente Solidaridad (Col. Contry la Silla).

Parque Tolteca: Av. Tolteca y Río la Silla.

Centro de Acopio Jardines: Calle Tauro, frente a la plaza (Col. Jardines de Nueva Linda Vista).

Las autoridades informaron que el servicio estará disponible hasta el 31 de enero en los siguientes horarios: Lunes a viernes: 8:00 a 18:00 horas; mientras que sábados y domingos será de 9:00 a 13:00 horas.

Se exhorta a la comunidad a entregar los pinos completamente limpios, sin luces, esferas o ganchos metálicos, para facilitar su proceso de reciclaje.