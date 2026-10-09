Habilita Estado sitio para acercar el informe de gobierno

En el marco de la rendición de cuentas correspondiente al Quinto Informe de Gobierno de Samuel García, la Oficina de Comunicación del Estado anunció la puesta en marcha del portal web oficial informenuevoleon2026.mx, una plataforma diseñada para facilitar el acceso ciudadano a la información pública.

El portal digital busca ofrecer a la población una consulta práctica, rápida y transparente de las acciones, proyectos de infraestructura, presupuestos y programas ejecutados durante el último año de administración.

¿Qué hay en el sitio?

Al ingresar a la plataforma, los usuarios son recibidos con un mensaje en video del gobernador, en el que resume los principales logros de su gestión y expone los factores que posicionan a la entidad en los primeros lugares de indicadores económicos y de seguridad.

Para facilitar la revisión temática, el portal organiza los contenidos en ocho módulos clave como Seguridad, Movilidad, Medio Ambiente, Mundial, Economía, Primera Infancia, Agua y Desarrollo Social.

Cada sección despliega un desglose detallado que incluye alcance de proyectos, inversión realizada e impacto de la planificación estratégica integral orientada a la calidad de vida en la región.

Accesibilidad técnica

El sitio fue optimizado para garantizar una navegación dinámica desde teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio.

Además de la consulta de datos, los usuarios pueden descargar expedientes de la campaña institucional y reproducir videos explicativos de cada eje gubernamental.