Habilidad de dejar 'fluir': Claves para ser feliz

En entrevista, el doctor Gutiérrez nos comparte una técnica de mindfulness para vivir en el presente, sin añoranzas y presiones del pasado

Ante el estrés de la vida cotidiana o el vivir en situaciones del pasado que generan sensaciones como resentimiento o nostalgia, existen distintas herramientas para la autorregulación.

De acuerdo con el doctor Javier Gutiérrez Ornelas, el mindfulness se define como la capacidad para regularse a sí mismo, con el objetivo de identificar las sensaciones físicas y emocionales que se viven en el presente.

"Es la capacidad de estar presentes en el "aquí y el ahora" para darnos cuenta de lo que estamos viviendo y del cómo nos estamos sintiendo en ese momento." explicó.

Según el especialista, la respiración consciente es una de las herramientas que toda persona puede utilizar. Es llevar la atención hacia las actividades que se realizan en el momento exacto, cuando se percaten que su mente "vuelve" a los recuerdos que le generan sensaciones de tristeza o felicidad. Con esto, la persona puede soltar ese pensamiento y enfocarse de nuevo en la realidad.

Cuando las personas empiezan a "dejarse llevar" por pensamientos, el respirar con atención hará que el sistema nervioso se tranquilice y detenga la liberación de hormonas del estrés. Sin embargo, el doctor advirtió que esta es una práctica que se debe realizar de manera cotidiana:

"Diariamente darnos el tiempo para respirar 20 minutos o 10 minutos, porque si no lo hacemos y queremos hacerlo en el momento del estrés, no nos vamos a acordar y no nos va a ayudar en el momento del estrés." detalló el doctor.

Recomendó hacer del mindfulness un estilo de vida. Afirmó que entre más se practique, las situaciones cotidianas tendrán menores repercusiones y se pondrán sobrellevar de una forma sana y tranquila.

El doctor Gutiérrez Olvera también sugirió que al levantarse, se pueden tomar 10 minutos para respirar con atención.

La persona debe estar sentada en la orilla de la cama o de pie para realizar la respiración. Deberá concentrarse en las sensaciones que produce el inhalar y exhalar, además de percatarse de como el cuerpo se relaja de manera paulatina.

Este ejercicio puede realizarse al despertarse y antes de dormir.