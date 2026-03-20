Guardia de seguridad golpea a presunta fardera en Monterrey

Especialistas señalan que, independientemente de la causa inicial del conflicto, el uso excesivo de la fuerza podría derivar en consecuencias legales

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La agresión de un presunto guardia de seguridad contra una mujer al interior de un supermercado en Monterrey ha generado una ola de indignación, luego de que el momento fuera captado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la avenida Abraham Lincoln, al poniente de la ciudad, donde clientes presenciaron la confrontación.

En las imágenes se observa a un hombre golpeando a la mujer con lo que aparenta ser un tolete, mientras ella intenta defenderse e incluso lo sujeta de la camisa en medio del forcejeo.

Versión apunta a presunto intento de robo

Información extraoficial indica que el trabajador habría acusado a la mujer de intentar sustraer mercancía del establecimiento, motivo por el cual la retiró del lugar y posteriormente se produjo la agresión.

El hecho provocó reacciones encontradas entre usuarios en redes sociales: mientras algunos justificaron la intervención del guardia al tratarse de una presunta 'fardera', otros cuestionaron el uso de la fuerza, al considerar que debió solicitar la intervención de autoridades y evitar la violencia.

Posibles sanciones legales y administrativas

Especialistas señalan que, independientemente de la causa inicial del conflicto, el uso excesivo de la fuerza podría derivar en consecuencias legales para el presunto guardia de seguridad, quien podría enfrentar cargos por lesiones si se acredita daño físico a la víctima.

Asimismo, la empresa de seguridad o el propio supermercado podrían ser sujetos a responsabilidades administrativas o civiles, en caso de comprobarse que no se siguieron los protocolos adecuados para este tipo de situaciones.

Por otro lado, en caso de confirmarse un intento de robo, la mujer también podría enfrentar un proceso legal; sin embargo, esto no justifica actos de violencia fuera del marco de la ley.

Sin postura oficial hasta el momento

Hasta ahora no se ha informado de manera oficial sobre el estado de salud de la mujer ni sobre posibles detenciones o sanciones por parte de la administración del establecimiento, perteneciente a una cadena de origen estadounidense.

Autoridades locales podrían iniciar una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.