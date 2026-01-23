Guarda silencio Hospital Angeles tras acusación de mala praxis

Esto pese a la denuncia interpuesta por Carlos Mendoza, padre del menor, y a la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León

A tres días del fallecimiento de Aquiles Sebastián, de dos años de edad, ocurrido durante una intervención médica, representantes y autoridades del Hospital Ángeles no han emitido ningún posicionamiento oficial sobre el caso.

Hospital Ángeles no ha emitido postura

Pese a la denuncia interpuesta por Carlos Mendoza, padre del menor, y a la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el nosocomio continúa sin dar respuesta.

Al acudir a las instalaciones del hospital, ubicadas sobre la avenida Lázaro Cárdenas en San Pedro, personal de seguridad señaló que el tema es tratado únicamente por el área legal:

“Eso ya sería el abogado, y el abogado aquí no se presenta, información a nosotros no nos da nadie, de todo eso, nomás es el abogado. A nosotros nos informan nada más que prensa no puede entrar al hospital y es todo”.

Mientras tanto, la carpeta de investigación continúa abierta en la Fiscalía, donde se busca recabar información para determinar responsabilidades.

Padre del menor rinde declaración

El padre del menor acudió a la Fiscalía, ubicada sobre la calle Alejandro de Humboldt, en el centro de Monterrey, para rendir su declaración y señaló a tres posibles responsables de la muerte de su hijo.

De acuerdo con Carlos Mendoza, los señalados son el médico pediatra que atendía al menor desde octubre de 2025, el cirujano pediatra que realizó la intervención y la anestesióloga cardiovascular, al considerar que no se siguieron los protocolos médicos y que existe la posibilidad de inconsistencias en la hora del fallecimiento.

“Los doctores no fueron oportunos, no nos dijeron por qué murió nuestro hijo, prácticamente cometieron su crimen, lo repito a título personal y se fueron, jamás los volvimos a ver”.

“Los doctores que lo intervinieron fue el cardiólogo pediatra, Juan Carlos Tirado Aldrete, y quien intervino directamente a mi hijo fue el cirujano cardiopediatra, Gerardo Alejandro Izaguirre; falta mencionar el nombre de la anestesióloga que también intervino, que también se esfumó, su nombre es Cinthia Infante Rodríguez, tampoco supimos ya más de ella”.

Autoridad determinará responsabilidades

Será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la encargada de confirmar los hechos, analizar la actuación del personal médico y determinar responsabilidades conforme avance la investigación.