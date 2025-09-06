Guarda en sus vinilos el alma de la música y la nostalgia

Jorge Solís almacena en su local ubicado en el Mercado Díaz Ordaz, muchas curiosidades y 'joyas' musicales en los más de 20 mil vinilos de diversos géneros

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Don Jorge Solís Hernández le ha dedicado gran parte de su vida a una pasión: la venta de discos de vinilo, y calcula tener más de 20 mil acetatos entre LP y de corta duración.

En más de tres décadas, este comerciante regio es ejemplo de constancia y de amor por lo que hace porque, aunque la modernidad ya desplazó a los vinilos, él sigue fiel a los acetatos.

Es un convencido de la calidad de la música que a través de ellos se reproduce, y así continúa con la venta de vinilos en su local en el Mercado Díaz Ordaz, en la avenida Morones Prieto y Querétaro, a un costado del Puente del Papa, en la colonia Independencia, en Monterrey.

Todo el disco de vinilo que usted ande buscando, ya sea de larga o corta duración, seguramente don Jorge lo tiene, en su negocio en el segundo piso de ese icónico mercado.

Y si ahí no lo tuviera, lo busca en un almacén donde guarda muchos de los ejemplares pues en su local ya no caben.

Tiene muchas curiosidades y "joyas” musicales, es decir, discos únicos que seguramente nadie tiene.

La nostalgia vive en su local, y él sigue en lo suyo: la venta de acetatos para quienes buscan un disco que sea ejemplar del pasado