Guarda casa de Montemorelos historial de tragedia y crímenes

El inmueble donde ocurrió el reciente multihomicidio infantil ya había sido escenario de otro hecho violento registrado años atrás.

La casa donde se registró el múltiple asesinato en Montemorelos fue escenario de un hecho violento hace 8 años de una mujer encontrada muerta de manera extraña en el interior del baño.

La casa marcada con el número 423 en la calle del Nogal, en su cruce con la calle Oyamel, en Fraccionamiento Los Nogales, fue escenario de un hecho violento que hasta ahora continúa sin obtener una respuesta.

De acuerdo con archivos periodísticos, en aquel entonces Montemorelos se consternó con una noticia por tratarse de una abuelita, un día lunes 15 de enero del 2018, que en esa misma casa, hacia el interior, encontraran sin vida a una prestamista, Sara de la Peña Salcido, de 69 años de edad.

En esa fecha, la mujer adulta mayor fue encontrada por una de sus familiares en el interior del baño con una herida en el cuello provocada con un arma blanca y bañada en sangre.

De la misma forma, bañados en sangre en diferentes partes de la casa, fueron encontrados Leodegario Moya en la recámara; Bruno, de 12 años, y Cristian, de 11 años, fueron encontrados por uno de sus familiares entre la cocina y el comedor, también bañados en sangre.

Hoy, después de hace ocho años, la historia cobra vida por el hecho violento del asesinato múltiple en esa misma casa.

En aquel entonces, la autoridad definía la muerte de la abuelita prestamista como posible suicidio, caso que quedó concluido.