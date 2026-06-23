Guadalupe y CFE aceleran restablecimiento de energía eléctrica

El objetivo del municipio es coadyuvar en los reportes y agilizar las labores de restablecimiento en la medida de sus capacidades técnicas

El alcalde Héctor García indicó que el gobierno municipal trabaja en equipo con la CFE para restablecer a la brevedad el suministro eléctrico en las colonias afectadas de Guadalupe.

“Que creo que nunca había sucedido, la misma CFE nos dicen: 'ningún municipio se había puesto las pilas a ayudarnos a cortar ramas, a subir cuchillas', en fin, lo que podemos nosotros a nuestra capacidad técnica”, indicó el edil. “Lo demás es delicado porque son altas tensiones, que mi raza pues no está preparada y yo no quiero arriesgar vidas. Volvemos a comprobar que cuando se hacen equipos se tiene éxito”, enfatizó García.

Más de 100 colonias resultaron afectadas por los apagones

Luego de un domingo que mantuvo sin luz a alrededor de 100 colonias en Guadalupe, el municipio reportó que este lunes aún persisten fallas en sectores específicos, por lo que se mantiene una estrecha coordinación con la CFE.

“Hoy (lunes) reportan aún fallas de CFE en ciertas colonias. El día de ayer (domingo) fue una locura, todavía quedaban, yo creo que 100 colonias de Guadalupe afectadas. Sin embargo, hicimos una coordinación con ellos para estar reportando y ayudando en lo que pudiéramos nosotros, a nuestra capacidad, porque eso es técnico”.

Esperan concluir el restablecimiento este lunes

El objetivo del municipio es coadyuvar en los reportes y agilizar las labores de restablecimiento en la medida de sus capacidades técnicas. También aseguró que este lunes quedarían el resto de las colonias faltantes de recuperar la energía eléctrica en sus hogares.